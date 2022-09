Localização do novo aeroporto: o que dizem os portugueses?

Até ao final do próximo ano deve ser conhecida a localização do novo aeroporto. As opções mais faladas são perto de Lisboa, mas os portugueses dividem-se nas preferências.

Não faltam opções quanto à nova localização do novo aeroporto. Santarém, Alcochete, Ota, entre tantos outros locais são apontados como possíveis localizações para a nova infraestrutura.

Quanto às opiniões dos portugueses, há divergências. Vários apontam Santarém como uma opção viável, devido à localização mais a norte em relação a Lisboa, e quanto ao desenvolvimento que o aeroporto traria à região. Outros não veem qualquer benefício na opção Santarém e apontam outros locais.

Estas dúvidas serão desfeitas apenas em 2023, quando a Comissão Independente, que ainda não existe, tomar uma decisão definitiva. Até lá, o Aeroporto Humberto Delgado será o único a servir a capital portuguesa.

Dada essa situação, estão previstos novos investimentos na casa dos 300 milhões, de modo a melhorar a fluidez dos passageiros e reduzir atrasos. Mas como são apenas previsões, ainda não há certezas nem autorizações.