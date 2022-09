Chega e PCP reagem a entendimento entre Governo e PSD sobre novo aeroporto

O primeiro-ministro anunciou esta sexta-feira ter chegado a um acordo com o PSD sobre os próximos passos a tomar quanto ao futuro aeroporto. O Chega e o PCP já reagiram às conclusões do encontro.

O partido liderado por André Ventura requereu um debate de urgência para a próxima quarta-feira com o objetivo de envolver todos os partidos do hemiciclo no processo de decisão. O Chega pediu ainda explicações sobre a introdução de Santarém na lista de possibilidades.

À esquerda, o PCP disse que os acordos entre o Partido Socialista e o PSD sobre os métodos de localização do novo aeroporto são para servir os interesses da multinacional Vinci a quem foi entregue, em 2013, a concessão por 50 anos. Os comunistas consideram que as conclusões divulgadas hoje apontam para um novo adiamento do projeto.