Novo aeroporto: já há acordo com o PSD e estes são os próximos passos

O primeiro-ministro anunciou esta sexta-feira ter chegado a um acordo com o PSD sobre os próximos passos a tomar quanto ao futuro aeroporto. António Costa revelou que vão ser constituídas duas comissões e que estas vão avaliar mais hipóteses de localização para além de Montijo, Alcochete e Santarém.

O chefe do Governo informou que serão convidadas três entidades - que optou por não revelar para já - para constituírem a comissão técnica e de acompanhamento, responsáveis por fazer a avaliação ambiental e estratégia do novo aeroporto.

Avaliação que deverá estar concluída até ao final do próximo ano, disse, “de forma a que possamos ter uma decisão final e definitiva sobre esta matéria”. Questionado sobre as hipóteses de localização, o primeiro-ministro revelou que vão ser avaliadas várias opções, incluindo Montijo, Alcochete e Santarém.

“A comissão poderá proceder à avaliação de outras soluções”, revelou.

Sobre este acordo, António Costa manifestou-se “muito satisfeito”, sublinhando que é fundamental que a decisão sobre o futuro aeroporto “possa ter o consenso político mais alargado possível”.

“A decisão será sempre polémica, mas quanto mais sólida for a base técnica e científica dessa decisão, mais seguros ficaremos todos”, defendeu.

Questionado pelos jornalistas sobre a opção de utilizar outras infraestruturas já existentes, António Costa afirmou ser necessário “otimizar todas as infraestruturas aeroportuárias”, sobretudo para que possam avançar as obras de melhoria no aeroporto da Portela.

“Vamos ter necessariamente que utilizar outras soluções, como por exemplo o aeródromo de Cascais, para jatos privados por exemplo, descomprimindo a Portela”, concluiu.

O anúncio foi feito esta sexta-feira na sequência da reunião entre Governo e PSD.