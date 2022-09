Novo aeroporto: Montenegro diz que houve "acolhimento" das preocupações do PSD

O presidente do PSD afirmou esta sexta-feira que existiu um "acolhimento generalizado" do Governo das preocupações do partido quanto ao futuro aeroporto, considerando que há condições para que, dentro de um ano, o executivo possa tomar uma decisão final nesta matéria.

Luís Montenegro falava aos jornalistas na residência oficial do primeiro-ministro, no final de uma reunião de trabalho sobre a questão do novo aeroporto com António Costa, que durou menos de uma hora, e que contou com a presença do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e do vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz.

"Estão criadas as condições para que o Governo possa avançar nesta matéria e que daqui a mais ou menos um ano possa tomar a decisão final quanto à localização do futuro aeroporto", disse, explicando que "nas próximas semanas" o executivo tomará decisões e passos legislativos com vista a concretizar a metodologia acordada.