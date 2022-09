Salário mínimo pode subir mais que o previsto e ultrapassar os 750 euros

O salário mínimo no próximo ano poderá subir mais do que o previsto, por causa da inflação. O valor ainda não está fechado, mas tudo indica que ficará pouco acima dos 750 euros, que tinham sido definidos para 2023. O Governo quer aumentar o salário médio em 20% nos próximos quatro anos, mas a decisão é das empresas.

A meta para o próximo ano já tinha sido definida: subir o salário mínimo dos atuais 705 euros para os 750. Mas a inflação que se prevê muito elevada, obriga a fazer mais.

O Executivo não se compromete com valores, mas se o salário mínimo subir em linha com a inflação, como o Governo prevê, o valor ficará em 2023 nos 757 euros. Se o aumento tiver em conta outros fatores, como a evolução das remunerações em geral, o salário mínimo pode chegar aos 759 euros. A intenção é atingir os 900 euros em 2026.

Durante os próximos quatro anos, o Governo quer também aumentar o rendimento médio dos trabalhadores em 20%, o que corresponde a 4,8% por ano. Tendo em conta o salário médio de um português que, segundo do Instituto Nacional de Estatísticas, ronda os 1.300 euros brutos, a subida é de 62 euros já nos próximo ano. Em 2026, são 249 euros mensais a mais.

Mas, no privado, a decisão é das empresas. Para aquelas que subam os salários, o Executivo propõe uma descida seletiva do IRC. Não se sabe como, nem que valores, nem há as certezas de que os empresários pediam.

Na proposta que apresentou esta quarta-feira aos parceiros sociais, o Governo prevê também apoios à contratação de jovens e uma atualização dos escalões de IRS. Tudo está em aberto, a menos de duas semanas da entrega do Orçamento do Estado.