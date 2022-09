Combustíveis devem subir na próxima semana

Segunda-feira é, por norma, dia de alterações nos preços dos combustíveis. O gasóleo e a gasolina devem voltar a subir ligeiramente na próxima semana.



Segundo os dados de hoje, os mais recentes do mercado, a subida deve rondar os dois cêntimos no gasóleo e na gasolina.

À SIC, a Galp, a maior petrolífera do país, remeteu para mais tarde a confirmação dos preços dos combustíveis para a próxima semana.

Para colmatar as subidas abruptas e ajudar as famílias, o Governo decidiu manter até ao final do ano algumas medidas, como por exemplo, a suspensão do aumento da taxa de carbono, a devolução da receita adicional do IVA e ainda a redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP).