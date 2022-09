UE tenta hoje chegar a acordo sobre respostas de emergência face à escalada de preços na energia

Entre as decisões desta sexta-feira está ainda a limitação às receitas dos produtores de eletricidade "inframarginais", como as renováveis.





Discussão de hoje promete ser animada em torno do preço do gás

Havendo já um consenso em torno do pacote da intervenção de emergência focado na redução do consumo de eletricidade e na taxação das receitas excessivas das empresas do setor energético e consequente redistribuição pelos mais vulneráveis – medida que Portugal já anunciou que apoia -, a discussão de hoje promete assim ser mais animada em torno do preço do gás.

Esta semana, um grupo de 15 Estados-membros, entre os quais Portugal, subscreveu uma carta conjunta dirigida na quarta-feira à comissária europeia da Energia, Kadri Simson, a reclamar um teto para o preço do gás importado, matéria que querem ver discutida no Conselho extraordinário de Energia de hoje.

Bélgica, França, Itália, Espanha, Portugal, Polónia, Grécia, Malta, Lituânia, Letónia, Eslovénia, Eslováquia, Croácia, Roménia e Bulgária pedem ao executivo comunitário que apresente hoje propostas para limitar o preço do gás natural, seguidas de “uma proposta legislativa o mais rapidamente possível”.

Os governos dos 15 Estados-membros dizem “reconhecer os esforços feitos pela Comissão e as medidas que esta apresentou para enfrentar a crise”, mas argumentam que é necessário enfrentar “o problema mais grave de todos”, impondo um preço máximo ao gás, a todas as transações, e não apenas à “importação a partir de jurisdições específicas”, descartando assim a imposição de um preço apenas para o gás importado desde a Rússia.

Contudo, em declarações proferidas na quinta-feira, a comissária Simson manifestou-se “firmemente” favorável à imposição de um preço máximo para todas as importações de gás russo, admitindo com menos entusiasmo um teto para o gás em geral na formação dos preços da eletricidade.