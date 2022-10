EUA negam envolvimento com sabotagem de gasodutos Nord Stream

"Deixe-me ser claro: os Estados Unidos negam categoricamente qualquer envolvimento neste incidente. E rejeitamos qualquer afirmação que diga o contrário", disse o embaixador, avaliando que a convocação desta reunião foi mais uma tentativa da Rússia de tentar distrair o mundo da sua grave agressão à Ucrânia.

Por sua vez, o embaixador russo junto à ONU, Vasily Nebenzia, repetiu as acusações de Putin, sugerindo que Washington está por trás dos supostos ataques aos gasodutos, apontando para os supostos lucros que a sua indústria de gás pode ganhar agora que esses gasodutos destinados a transferir gás russo para a Europa estão fora de ação.

"A principal questão é se o que aconteceu com o Nord Stream é lucrativo para os Estados Unidos? Sem dúvida", disse.

"A destruição do Nord Stream é benéfica para a Rússia? Se pensarem do ponto de vista da lógica sólida, e não no espírito de fantasias mórbidas de que os russos estão prontos para qualquer coisa para intimidar a Europa, é claro que não. Não faz sentido destruirmos o projeto com nossas próprias mãos, no qual investimos imenso e do qual poderia haver um retorno econômico significativo para nós. Afinal, o Ocidente afirmou que lucramos com a exportação de recursos energéticos e nos beneficiamos do aumento dos preços por eles", argumentou.

Para Nebenzia, é bastante óbvio "que a implementação de sabotagem de tal complexidade e escala está além do poder dos terroristas comuns".