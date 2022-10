Hospitais enfrentam mais um problema: faturas do gás e da luz disparam

Os hospitais estão a implementar medidas para reduzir as faturas do gás e da luz que, em alguns casos, disparou 200%. Entre as medidas estão o recurso a painéis solares para aquecer água, o investimento em lâmpadas Led e centrais de trigeração e ajustes na climatização dos edifícios.

Com orçamentos que não esticam perante a escalada dos preços de bens e serviços a que se soma o aumento dos custos com pessoas e horas extra, os administradores hospitalares avisam que a dívida já está a aumentar.

Esta terça-feira, o Jornal de Notícias revelou que, durante o primeiro semestre do ano, no Centro Hospitalar Lisboa Central a despesa com o gás disparou mais de 200% e a da luz 170%.