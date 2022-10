O Parlamento Europeu reúne-se na próxima semana, de segunda a quinta-feira, numa sessão plenária dominada pela escalada bélica da Rússia na guerra com a Ucrânia.

Na quarta-feira, os eurodeputados vão debater a recente escalada russa no conflito com a Ucrânia, nomeadamente a mobilização de milhares de reservistas russos, a organização de denominados "referendos" em partes ocupadas da Ucrânia e as ameaças nucleares do Presidente russo, Vladimir Putin.

Uma resolução sobre este tema será votada na quinta-feira.A sessão plenária acontece depois de a Rússia - que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro - ter formalizado, na sexta-feira, a anexação das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia.

A anexação das quatro regiões ucranianas, que correspondem a cerca de 15 por cento do território terrestre da Ucrânia, ocorreu após a realização de referendos não reconhecidos pela comunidade internacional, entre 23 e 27 de setembro.

A recente crise de segurança causada pelas fugas detetadas nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 no Mar Báltico também estará na agenda.A União Europeia (UE) e a NATO alegam que as fugas no Nord Stream foram causadas por um "ato intencional" e "sabotagem".

O Kremlin (Presidência russa) qualificou de "sem sentido e absurdas" as acusações de que a Rússia pode ser responsável pelos danos detetados nos gasodutos, tendo apontado as suspeitas em direção aos Estados Unidos.

Também na quarta-feira, o Parlamento Europeu vota uma resolução, debatida na sessão plenária de setembro, que avalia as propostas da Comissão Europeia para reduzir o consumo de eletricidade, o que poderá contribuir para a redução do preço junto dos consumidores, e medidas para redistribuir as receitas excedentárias do setor da energia aos clientes.

No dia anterior, terça-feira, a agenda da sessão inclui um debate entre os eurodeputados e o Alto Representante para a Política Externa da UE, Josep Borrell, sobre os protestos antigovernamentais que nas últimas semanas têm abalado o Irão e que foram desencadeados pela morte de uma jovem mulher após ter sido detida pela chamada Polícia da Moral.