Costa diz que acordo com os parceiros sociais "não é o fim do caminho, é o princípio"

O primeiro-ministro diz que o Acordo de Médio Prazo assinado com os parceiros sociais não é o fim do caminho, mas sim o princípio para a melhorar os rendimentos, os salários e a competitividade.

Num contexto de maioria absoluta, António Costa destaca ainda a capacidade de diálogo com os parceiros sociais.

As declarações do chefe de Governo foram feitas este domingo na assinatura do acordo de Concertação Social, numa cerimónia no Palácio Foz, em Lisboa.

Costa destaca ainda o facto de este acordo ter sido alcançado em contexto de um Governo em maioria absoluta, apontando que isso demonstra a capacidade de diálogo e a importância da concertação social.

“Nenhuma maioria por muito absoluta que seja se basta a si própria.”

O Governo e os parceiros sociais chegaram este sábado a acordo na concertação social. A CGTP não assinou o acordo.

Entre as medidas acordadas entre o Governo e os parceiros está o aumento do salário mínimo para 760 euros e os benefícios fiscais para as empresas que subirem os ordenados em pelo menos 5,1%.