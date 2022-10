Presidente do banco central da Alemanha defende mais subidas de juros

O presidente do Bundesbank, o banco central da Alemanha, disse, este sábado, que serão “necessárias” mais subidas das taxas de juro na zona euro, além da já prevista para o final de outubro, para combater a subida da inflação.

"Na minha opinião, serão necessários novos aumentos das taxas de juro para ter a inflação [dentro do objetivo] de 2% a médio prazo, e não apenas a prevista na reunião de política monetária no final de outubro" do Banco Central Europeu (BCE), disse Joachim Nagel, num discurso em Washington, cujo texto foi divulgado pelo Bundesbank.