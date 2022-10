Sindicatos aguardam por proposta do Governo sobre semana de quatro dias

O Governo quer testar a semana de quatro dias de trabalho no setor público. O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado diz que a discussão está ainda numa fase inicial e que espera receber uma proposta do Governo num futuro próximo.

Já há empresas privadas a testar este modelo de trabalho: trabalhar quatro dias por semana em vez dos habituais cinco.

O Governo também quer testar esta hipótese no setor público e em algumas áreas a adaptação até pode ser possível.

Helena Rodrigues, do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, considera que há alguns setores que poderão experimentar, mas há áreas onde há contacto com o público, como por exemplo na saúde, registos e notariado e justiça, que o mesmo poderá não se aplicar.

Entre 1999 e 2014 esteve em vigor um regime que permitia aos funcionários públicos trabalhar quatro dias por semana mas com um corte de 20% no salário. A sindicalista alerta por isso que a proposta do Governo tem de beneficiar os trabalhadores e não prejudicá-los.

O Governo diz que o calendário e o método a ser aplicado será negociado com os representantes dos trabalhadores da Administração Pública num futuro próximo.