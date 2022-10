O Governo garante que o projeto da semana de quatro dias na função pública está a trabalhado. Em entrevista publicada esta segunda-feira no jornal Público, a ministra da Presidência avança que à semelhança do que está a ser preparado para o sector privado, o plano está a ser tratado para o setor público. Mariana Vieira da Silva adianta que há alguns organismos públicos que já demonstraram interesse em aderir a esta modalidade.



A ministra da Presidência considera que "há um trabalho transversal sobre a organização do tempo de trabalho que tem múltiplas dimensões, do teletrabalho à semana dos quatro dias, que me parece ser uma agenda fundamental para os próximos tempos e também negocial".

Mariana Vieira da Silva explica que os projetos-piloto que estão a ser estudados no sector privado têm paralelo no setor público e avança que este plano está a trabalhado com o Ministério do Trabalho.