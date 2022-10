Alimentos mais caros: “Hoje em dia vende-se ovos e salsichas porque é o mais barato”

O preço da comida disparou nos últimos meses e é no Norte do país que o aumento é maior. O Instituto Nacional de Estatística (INE) diz que os bens alimentares subiram quase 18% em cerca de um ano.

Os comerciantes dizem que não há dia em que um alimento não venha com um aumento e explicam que têm de mexer no preço de venda ao público porque se não, não conseguem pagar as contas.

Os clientes afirmam que já estão a mudar os hábitos de consumo. “Ovos e salsichas” são agora mais barato.

Segundo um estudo do INE, o Norte tem sido mais castigado na inflação dos os bens alimentares. O preço médio da comida aumentou 17,7% em apenas um ano enquanto a média nacional está nos 16,4%.