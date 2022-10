Os ministros das Finanças e das Infraestruturas enviaram ao Ministério Público uma participação conjunta com suspeitas sobre o negócio da compra de novos aviões pela TAP.



A SIC sabe que a participação recai sobre pagamentos de comissões a terceiros pela compra dos aviões.

Junto da participação seguiu a auditoria hoje referida pelo ministro Pedro Nuno Santos no Parlamento, a qual indica que a TAP pagou mais do que as companhias concorrentes pelo mesmo tipo de aviões.

Recorde-se que em causa estão 52 novos Airbus adquiridos ainda durante a gestão de Fernando Pinto.

Questionada pela SIC, a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou “a receção (…) de uma participação apresentada pelo Ministro das Infraestruturas e da Habitação e pelo Ministro das Finanças”, revelando apenas que a mesma “foi remetida ao DCIAP para análise”.