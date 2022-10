O que diz Marcelo sobre a auditoria pedida pela TAP e o possível corte de gás?

Marcelo Rebelo de Sousa encontra-se em Dublin, na Irlanda, onde cumpre uma visita de oficial. O Presidente português, em declarações à comunicação social, abordou a relação de Portugal com a Irlanda, a auditoria da TAP e ainda a questão energética nacional.

Depois de ter sido recebido pelo Presidente da Irlanda, o chefe de Estado português tinha encontro marcado com Micheál Martin, o primeiro-ministro irlandês. É a primeira visita oficial de um Presidente português ao país, em mais de 20 anos. O último a fazê-lo foi Jorge Sampaio, em 1999, também em visita de Estado.

Esta tarde, Marcelo Rebelo respondeu a várias questões de jornalistas e comentou a relação diplomática entre as duas nações. Afirmou que Portugal e a Irlanda mantém relações bilaterais bastante positivas que deram “um pulo monumental” em 2023.

"[Relações entre os países] Estão a dar um salto a nível económico, já tinha acontecido há dois anos. Está a acontecer em termos de comercio, em termos de aproximação em aspetos fundamentais"

Referiu que há uma há uma comunidade jovem portuguesa a chegar à Irlanda e em sentido contrário há um crescimento de turistas irlandeses em Portugal.

Por todas estas razões assume que os dois Estados têm-se apoiado mutuamente e por isso havia um "vazio" de visitas de Estado que foi agora preenchido.

No que diz respeito às preocupações de ambos os países em relação ao conflito na Ucrânia afirmou que existem preocupações comuns. Ambos procuram a paz e tentam encontrar uma solução para a crise económica e financeira causada pela guerra, acrescentou.

A auditoria pedida pela TAP

Em relação à auditoria pedida pela TAP e já enviada ao Ministério Público, que acusa a TAP de gestão danosa no que diz respeito à compra de aeronaves, o Presidente da República diz que não vai comentar mas garante que a reestruturação da TAP é uma prioridade nacional.

"Não vou comentar um caso concreto. Sabem como tenho defendido que a reestruturação da TAP tenha sucesso [...] Tudo aquilo que se vá apurando de gestões mais antigas ou menos antigas, neste caso uma gestão anterior, que possa iluminar o que se deve fazer e o que não se deve fazer, é útil. Vamos esperar o resultado dessa investigação”.



Abordou ainda a questão energética e garantiu que não está em causa um corte de gás por parte da Nigéria, que é um dos principais fornecedores de gás de Portugal.

“Não está em causa um corte de gás da Nigéria. A meu ver corresponde a uma preocupação para um lado e uma situação um pouco ultrapassada para o outro”.

A preocupação a que o Presidente da República se refere consiste nos atrasos que a Nigéria tem protagonizado no que toca às entregas de gás natural. Elogia o país africano e acredita que a situação vai ser revertida brevemente, visto que Portugal tem levado a cabo "várias diligências" para “ultrapassar” o inconveniente.

“A preocupação já tem neste momento um começo de resposta que é positivo.”

O possível corte de gás da Nigéria e as preocupações da Galp

A GALP mostrou-se preocupada com este eventual corte no fornecimento mas Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou as preocupações mostradas pela petrolífera.