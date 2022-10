Ministra espanhola garante que as conexões elétricas acordadas em 2015 vão manter-se

A ministra da Energia espanhola diz que o Governo francês quer reforçar as conexões elétricas com a Península Ibérica. Teresa Ribera garante que se mantém as conexões que foram acordadas entre Portugal, Espanha e França em 2015. Duarte Cordeiro considera que estas declarações provam que as acusações do PSD não são verdadeiras.

Teresa Ribera destaca ainda as declarações de Emmanuel Macron, Presidente de França, sobre a necessidade de fortalecer e agilizar as interconexões elétricas entre os três países. Para a ministra, nota-se uma mudança “significativa no modo com França aborda esta questão”.

“Como resposta, os Governos de Espanha e Portugal estão totalmente de acordo com essa abordagem e precisamos de contar com projetos concretos, identificados desde já, para não perder o horizonte temporal de poder contar com 15% de interconexões elétricas antes de 2030”, acrescenta.

Perante as declarações da ministra espanhola, Duarte Cordeiro, ministro português do Ambiente, considera serem a prova de que as acusações feitas pelo PSD são falsas. E reforça que o Governo não abandonou as interligações elétricas nos Pirenéus.