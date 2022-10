Maioria das famílias de fora da medida que obriga bancos a renegociar crédito à habitação

Muitas famílias poderão não ser abrangidas pela medida anunciada por António Costa que vai obrigar os bancos a renegociar os créditos à habitação.

Esta medida vai ser aplicada sempre que a taxa de esforço ultrapasse o limite do teste de stress que, em grande parte dos casos, é de 40%.

"Se os juros subirem acima desses limites que foram testados os bancos devem ser obrigdos a renegociar os contratos",declarou o primeiro-ministro.

Contudo, a medida não irá abranger a grande maioria das pessoas que pediram um empréstimo para comprar casa. Há cerca de um milhão de famílias que possuem um empréstimo à habitação, sendo que 90% têm uma taxa de esforço inferior a 27%, revela o Banco de Portugal.

O grande problema são os jovens que adquiriram casa próprio recentemente, com recurso a um empréstimo, visto que ainda têm uma dívida considerável. Porém, mesmo estes estão distantes da taxa de esforço de 40% estabelecida pelo Governo.

Medida poderá abranger apenas 10% das famílias

Se o cenário económico atual se mantiver, apenas 10% das famílias serão abrangidas pela medida anunciada por António Costa. A DECO considera que o Governo deveria promover uma linha de financiamento "à semelhança daquilo que aconteceu em 2009".

Quem tem taxa variável pode proceder à amortização do crédito no que resta do ano, sem qualquer custo adicional. Quem tem crédito deverá estar atento, à semelhança dos bancos que têm de ter mecanismos para detetar este tipo de situações e apresentar soluções no espaço de duas semanas.

Soluções essas que podem passar por uma mudança de spread da taxa de juro indexada ou das maturidades, sempre tendo em conta os limites do Banco de Portugal.