O anúncio esperado confirmou-se ao início da tarde desta quinta-feira. O Banco Central Europeu (BCE) decidiu subir as taxas de juro. A dúvida era se o aumento seria de 50 ou 75 pontos base, tendo sido esta última opção a decisão da instituição liderada por Christine Lagarde.

Coube, precisamente, à presidente do BCE explicar a decisão tomada hoje, deixando desde logo um aviso: "As taxas de juro vão continuar a subir", pelo que esta subida - a terceira desde o início do verão - não será a última.

Antes da conferência de imprensa, na qual justificou as decisões tomadas pelo Conselho do BCE, a instituição referiu, em comunicado, que “espera continuar a aumentar as taxas de juro – para assegurar o retorno atempado da inflação ao seu objetivo de 2% a médio prazo” e ”reduzir o apoio à procura e prevenir o risco de uma persistente deslocação em sentido ascendente das expectativas de inflação”.