Taxa de inflação em Espanha desceu no mês de outubro

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) em Espanha subiu quatro décimas em outubro face a setembro, enquanto a taxa anual desceu em 1,6 pontos para 7,3%, o menor valor desde fevereiro, quando se situou nos 7,6%.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística espanhol, os dados de outubro, que devem ser confirmados em meados do próximo mês, são 3,5 pontos inferiores ao pico atingido em julho passado, quando a inflação subiu para 10,8%, o maior nível desde setembro de 1984.

Com a moderação registada em outubro, a inflação soma três meses consecutivos de quedas na taxa interanual depois de ter caído três décimas em agosto, para 10,5%, e em setembro ter recuado 1,6 pontos, para 8,9%.

Segundo os dados divulgados hoje, a moderação do IPC homólogo para 7,3% em outubro deve-se, principalmente, à queda dos preços da eletricidade e, em menor medida, aos preços mais baixos do gás. Em termos mensais, outubro sobre setembro, o IPC registou uma subida de quatro décimas.

O instituto estatístico espanhol inclui na antevisão dos dados do IPC uma estimativa do núcleo de inflação, excluindo alimentos não transformados e produtos energéticos, que se manteve em 6,2% em outubro, situando-se 1,1 pontos abaixo do IPC geral.