A economia portuguesa cresceu 0,4 % entre julho e setembro, mas há já sinais de diminuição do consumo e do investimento. O país continua a crescer acima da média da zona euro.

A inflação na zona euro voltou a bater recorde em outubro.

Está agora nos 10,7%. Em Portugal, anda ligeiramente abaixo, nos 10,2.

Com valores com estes e o custo de vida a disparar, a questão é saber se a economia continua a crescer. Os números mostram que sim: entre julho e setembro cresceu 0,4%, mais 0,3 pontos percentuais do que nos três meses anteriores. Em comparação com

o mesmo período do ano passado, cresceu 4,9%. Mas já se notam sinais de diminuição do consumo e do investimento.

O crescimento económico na zona euro não foi além dos 0,2% e em comparação com o ano passado cresceu apenas 2,1.