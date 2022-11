O Governo dos Estados Unidos anunciou, esta quarta-feira, uma despesa de 4,5 mil milhões de dólares (4,54 mil milhões de euros) para ajudar a reduzir os custos de energia doméstica antes do inverno.

Estes fundos são destinados aos custos de aquecimento de famílias de baixa renda, incluindo ajuda com o pagamento de contas anteriores, e também para ajudar nas reformas que reduzem os custos de energia, explicaram funcionários da Casa Branca aos meios de comunicação sociais.

"As contas de aquecimento são a maior despesa para famílias de baixos rendimentos", disse um funcionário do Governo do Presidente norte-americano, Joe Biden.

Além da ajuda, que será distribuída por meio do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS), a Casa Branca também detalhou hoje as dotações que corresponderão a cada estado de nove mil milhões de dólares (9,08 mil milhões de euros) contemplados na Lei de Inflação, aprovada por Congresso em agosto, para eficiência energética das casas.

Com esses fundos, o Governo espera apoiar mais de 1,5 milhão de famílias no país a remodelarem as suas casas e torná-las mais eficientes energeticamente, seja com novos sistemas de aquecimento ou melhorando o isolamento, explicou a Casa Branca.

O anúncio ocorre no mesmo dia em que a vice-Presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, viaja para Boston, no nordeste do país, onde se reunirá com trabalhadores da indústria metalúrgica e dará mais detalhes sobre as novas ajudas para a energia, de acordo com os funcionários.

Os custos de aquecimento devem aumentar este ano nos Estados Unidos, atingindo famílias de baixa renda, já desgastadas pela inflação.

As contas para quem usa gás natural no seu sistema de aquecimento aumentarão 28%, enquanto as casas que usam óleo para o aquecimento terão um aumento de 27%, segundo dados do Departamento de Energia norte-americano.

Os aumentos nos preços de energia e aquecimento são atribuídos ao aumento dos preços do petróleo, juntamente com uma maior demanda de energia, já que este inverno está previsto para ser mais frio do que 2021, diz o governo dos EUA.