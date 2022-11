Juros do crédito à habitação: "Permitir que se deduza em IRS? Do que é que o Governo está à espera?"

O Governo anunciou esta quinta-feira as medidas para diminuir o impacto no orçamento familiar da prestação da casa. Foi aprovada uma proposta de Programa Nacional de Habitação, que prevê no seu conjunto 22 medidas e um investimento de 2,377 mil milhões de euros até 2026 para o alargamento do parque público de habitação. Saiba o que foi aprovado.