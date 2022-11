Aumento do custo de vida nos Açores: mercado da Graça com menos clientes

Os consumidores queixam-se do aumento dos preços na generalidade dos produtos e os comerciantes falam em falta de clientes. O aumento do custo de vida está a provocar quebras no maior mercado da ilha de São Miguel, nos Açores.

No mercado da Graça, na Ponta Delgada, o maior da ilha de São Miguel, há comerciantes com quebras de mais de 50%.

Aos custos da inflação somam-se os custos de insularidade, numa região fortemente dependente do exterior é o consumidor final a pagar a fatura de todos os aumentos.