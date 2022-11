Taxa de desemprego sobe e Portugal tem mais de 300 mil desempregados

O número de desempregados em Portugal aumentou no último trimestre. De acordo com o INE, o país tem neste momento 305 mil pessoas desempregadas. Contudo, o número de empregados em Portugal atingiu o recorde de quase 5 milhões de pessoas no mercado de trabalho.

Entre julho e setembro, em Portugal, foram registados mais de 7 mil desempregados, um aumento face ao trimestre anterior. Contudo os valores são inferiores se compararmos com o mesmo período de 2021.

Um valor recorde também para os empregados que está a aumentar a oferta de formações para promover a aquisição de novos conhecimentos.