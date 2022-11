A taxa de inflação subiu para 10,1% em outubro, divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística.

No entanto, é inferior em 0,1 pontos percentuais à estimativa que tinha sido divulgada no final do mês de outubro.

"Com arredondamento a uma casa decimal, esta taxa é inferior em 0,1 pontos percentuais à estimativa rápida divulgada a 28 de outubro, embora a diferença tenha sido efetivamente de apenas 0,01 pontos percentuais", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em relação a setembro a subida foi de 0,8 pontos percentuais e ultrapassou os dois dígitos pela primeira vez em 30 anos. Desde maio de 1992 que a taxa de inflação não estava tão alta em Portugal

Os setores energético e alimentar continuam a ser os que mais impulsionam a escalada de preços. Comparando com outubro do ano passado, a energia está 27,6% mais cara. Quanto aos produtos alimentares não transformados, o preço aumentou 19%.

Mas não são os únicos em que o preço está a subir. A "inflação subjacente", que é um indicador que exclui a energia e os bens alimentares não transformados, acelerou para 7,1% e está em máximos de 28 anos.