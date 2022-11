TAP prevê cancelar quase 400 voos até ao final do ano

A partir desta terça-feira e até ao final do ano, a TAP prevê cancelar quase 400 voos. Entre os principais motivos para os constrangimentos estão a implementação de um novo sistema de gestão e tráfego aéreo em Lisboa, a migração de um sistema de controlo aéreo em Marselha e a falta de recursos humanos no período do Natal e do Fim de Ano, como explica a repórter da SIC, Ana Alvarinho, em direto do Aeroporto de Lisboa.