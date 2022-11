Pescadores preocupados com o custo de vida

Os pescadores estão cada vez mais preocupados com o impacto da inflação no setor. Dizem que o aumento do preço dos combustíveis está a tornar a atividade insustentável.

As oscilações para quem vive do mar foram sentidas durante a pandemia com uma quebra nas vendas do peixe e aumento do custo de produção . Mas a situação, que já não era fácil, agravou-se com o aumento do preço dos combustíveis. Um peso nas despesa mensal cada vez mais difícil de suportar.

A saída das embarcações, que estava dependente apenas das condições meteorológicas, agora, cada ida para o mar significa custos acrescidos. E os pescadores dizem que nem os apoios chegam para os gastos

Apesar de todas as dificuldades há quem, neste dia do mar, ainda acredite no futuro profissão.