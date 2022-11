As taxas Euribor para os créditos à habitação desceram, mas muito ligeiramente. A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, recuou para 2,294%, menos 0,017 pontos do que na quarta-feira.

A Euribor a três meses também baixou hoje, ao ser fixada em 1,802%, menos 0,001 pontos. No mesmo sentido, no prazo de 12 meses, a Euribor desceu, ao ser fixada em 2,834%, menos 0,009 pontos do que na quarta-feira.

Mas a redução não terá sequer impacto nas revisões que vão acontecer em dezembro. Algumas prestações podem subir mais de 200 euros.

A Associação para a Defesa do Consumidor aconselha as pessoas que têm crédito habitação a fazer simulações no site do Banco de Portugal ou da Deco, para conseguir pelo menos ter uma ideia do que pode mudar a cada revisão.