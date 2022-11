Famílias e empresas cada vez mais endividadas, mas banca escapa aos aumentos

As famílias e as empresas estão mais endividadas. De acordo com o Banco de Portugal, apenas a banca escapa ao aumento dos encargos financeiros.

As dívidas estão a aumentar perante a elevada taxa de inflação e o aumento do custo de vida em Portugal.

No mês de setembro, o endividamento da economia portuguesa subiu para 798 mil milhões de euros, ou seja, quase quatro vezes o valor do PIB.

De acordo com os dados do Banco de Portugal, o setor público viu as dívidas a agravarem em 2,1 mil milhões de euros para 358 mil milhões de euros.

Em causa está também o endividamento perante o exterior, porque grande parte da dívida é financiada pelos investidores internacionais.

O setor privado inclui empresas e particulares viu o endividamento crescer 2,2, mil milhões de euros.

As famílias e empresários estão a recorrer mais a empréstimos junto do setor financeiros para atenuar os efeitos da crise.