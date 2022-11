Concessionarias de autoestradas disponíveis para negociar aumento das portagens

As concessionárias das autoestradas e das pontes estão disponíveis para negociar com o Governo o aumento das portagens no próximo ano para valores abaixo da inflação.

Os contratos de concessão obrigam empresas como a Brisa ou a Ascendi a propor ao executivo a atualização de preços com base na taxa de inflação de outubro, que foi de 10,2%.

As concessionárias consideram elevado o aumento previsto para janeiro e deverão propor ao executivo mecanismos de compensação para evitar a subida de preços para os utilizadores. O primeiro-ministro prometeu intervir.