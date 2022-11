Contas feitas, saiba quanto vai custar o cabaz para a ceia de Natal

Com o Natal a aproximar-se, começam os preparativos para a consoada. E este ano é preciso também preparar a carteira, já que o cabaz de alimentos está mais caro. Vamos a contas

A DECO Proteste comparou o preço de 16 produtos tipicamente utilizados para confecionar a consoada, todos eles estão mais caros.

O cabaz para a ceia de Natal

Açúcar branco

Farinha para bolos

Batata vermelha

Leite UHT meio-gordo

Seis ovos

Couve

Óleo alimentar 100% vegetal

Carcaça tradicional

Perna de peru

Bacalhau graúdo

Arroz carolino

Azeite virgem extra

Tablete de chocolate para culinária

Abacaxi

Vinho branco DOC Alentejo

Vinho tinto DOC Douro

Todos estes 16 produtos estão mais caros do que estavam em janeiro. Entre o início do ano e o início do mês de novembro, o preço deste cabaz subiu 17,84% - mais de 6,50 euros, custando agora 44,81 euros.

Mas atenção. Isso não significa que vá pagar “só” mais 6,50 euros por este cabaz. Porquê? Este valor pode subir para quem precisar de quantidades maiores, já que a DECO Proteste fez as contas apenas a uma unidade de cada produto ou a um quilo.

Menos doces à mesa da consoada?

Destes 16 artigos, o que sofreu a maior subida foi o açúcar branco. Diz a DECO que o preço subiu 52%, passando agora a custar, em média, 1,67 euros. Depois do açúcar, os produtos que mais subiram foram a farinha para bolos e a batata vermelha.

Como poupar?

A DECO sugere que se prepare uma lista de compras com base no número de pessoas que vão estar à mesa . Assim, poderá comprar apenas a quantidade estritamente necessária.

Além disso, compare os preços por litro, quilo ou unidade. A DECO tem um simulador online que o pode ajudar também a descobrir qual o supermercado mais barato perto de sua casa.

Portugal é dos países da UE onde preço dos alimentos mais subiu

Portugal é dos países da União Europeia onde o preço dos alimentos mais subiu, com o aumento a ultrapassar o valor da inflação geral. Ainda assim, muitos portugueses não pretendem poupar na ceia de Natal.