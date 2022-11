O Presidente da República informa, esta quinta-feira, que promulgou o diploma do Governo “que estabelece medidas” para aliviar o peso do crédito à habitação no orçamento das famílias, e tendo em conta a subida das taxas de juro.

“Ciente da importância desta medida para muitas famílias portuguesas, que financiaram a aquisição de habitação com crédito hipotecário e podem assim dispor de medidas excecionais de gestão desses empréstimos, o Presidente da República promulgou o diploma do Governo que estabelece medidas destinadas a mitigar os efeitos do incremento dos indexantes de referência de contratos de crédito para aquisição ou construção de habitação própria permanente”, lê-se na nota publicada no site da Presidência.

No início deste mês, recorde-se, o Governo aprovou em Conselho de Ministros um pacote de medidas para ajudar as famílias com créditos à habitação. Entre essas medidas consta a possibilidade de renegociação dos créditos quando taxa de esforço atinge os 36%. Entre as soluções que podem ser usadas na renegociação estão: