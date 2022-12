Tripulantes de cabine da TAP não fazem greve até a 27 de dezembro

Os tripulantes de cabine da TAP não vão fazer greve até ao dia 27 de dezembro, inclusive, avança o Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

“O SNPVAC informa que decidiu não marcar greve no período de Natal por considerar que a mesma afetaria diretamente a diáspora portuguesa que aproveita esta quadra natalícia para visitar as suas famílias e os seu entes mais queridos, bem como os portugueses que que se deslocam nestes dias para visitar os seus familiares no estrangeiro”, lê-se no comunicado enviado às redações.