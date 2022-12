Dois desafios para 2023: uma taxa de inflação próxima de 10% e a evolução das Euribor

A subida da taxa de juro de referência terá impacto nas taxas Euribor com o crédito à habitação a ficar mais caro. Assim, em 2023, é esperado que haja nova subida das prestações dos empréstimos para compra de casa.

Talvez em maio do próximo ano as taxas de juro estabilizem e deixem de subir, devendo ficar o seu valor por volta dos 3%. Até lá, as prestações vão continuar a subir sempre que a taxa Euribor for atualizada.

Neste momento, e usando um caso meramente exemplificativo, um empréstimo de 100 mil euros, a 40 anos, atualizado a cada 12 meses, com a taxa Euribor de 2,4 por cento, paga cerca de 370 euros por mês. Em 2023, depois de atualizada, a prestação do mesmo empréstimo poderá rondar os 450 euros, ou mais. Ou seja, um aumento de 80 euros mensais.

Em 2023, os portugueses vão enfrentar dois desafios. Para além da evolução das Euribor, a taxa de inflação deverá dobrar o ano próxima dos 10% e só a meio do ano deverá chegar aos 6% no melhor dos cenários.

Catarina Castro, analista de mercados, explica que no primeiro trimestre a inflação não irá abrandar o suficiente para compensar o aumento dos custos.