Governo anuncia apoio de 150 milhões para o setor social

O Estado chegou a acordo com o Setor Social e Solidário para aumentar a comparticipação por utente. O Governo anunciou esta sexta-feira os apoios.

A primeira tranche sairá já no dia 21 para as Misericórdias e Instituições de Solidariedade Social.

O apoio extraordinário vai ajudar a fazer face às dificuldades económicas que as instituições têm enfrentado.

Além do reforço extraordinário, o Estado vai aumentar em 5% a comparticipação por cada utente.

No total, 75 milhões de euros.

O setor, que se tem deparado com sérias dificuldades por causa do aumento do custo de vida, diz que o acordo a que chegou com o Governo não é o ideal, mas é bem-vindo.

No total, as medidas representam um investimento de 150 milhões de euros.