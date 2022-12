Seis em cada dez portugueses vivem pior do que em 2021

Com o aumento do custo de vida e o poder de compra a diminuir, seis em cada dez portugueses vivem pior do que no ano passado.

Com a carteira mais leve, cada pequeno aumento pesa toneladas na fatura que as famílias têm de suportar, o que obriga a uma grande ginástica mensal.

Um estudo europeu feito por uma gestora de créditos divulgado pelo Jornal de Notícias mostra ainda que um terço dos consumidores em Portugal fica apenas com 10% dos rendimentos depois de pagar as contas.

Para mais de metade dos portugueses, o preço dos alimentos é uma preocupação e nem todos têm almofada financeira para amortecer os aumentos.