A publicação do decreto-lei ocorreu no mesmo dia em que o diploma foi promulgado pelo Presidente da República , Marcelo Rebelo de Sousa.

Prevê ainda a valorização das carreiras especiais revistas de grau de complexidade 2, que se encontram comprimidas pela base remuneratória da administração pública.

As valorizações nas categorias de assistente técnico têm "idêntica tradução" nas carreiras especiais revistas, de grau de complexidade 2, "pelo que se garante o paralelismo das soluções na categoria de guarda da Guarda Nacional Republicana; na categoria de agente de polícia da Polícia de Segurança Pública; na carreira de segurança da Polícia Judiciária; na carreira especial de fiscalização; na carreira especial de técnico de emergência pré -hospitalar; bem como dos militares dos quadros permanentes, em regime de contrato e voluntariado, e dos militares em instrução básica dos três ramos das Forças Armadas, e ainda da carreira especial de tripulantes de embarcações salva-vidas", pode ler-se no preâmbulo do diploma.

Esta solução resulta ainda na alteração da estrutura remuneratória dos guardas prisionaais por equiparação à Polícia de Segurança Pública.

O diploma estabelece também a regra de acumulação de pontos sobrantes do sistema de avaliação de desempenho (SIADAP), para efeitos de alteração do posicionamento remuneratório, com início no ciclo avaliativo de 2021/22.

As medidas resultam de um acordo plurianual entre o Governo e as estruturas sindicais da UGT, a Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap) e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado.