Governo aprova injeção de mais 980 milhões de euros na TAP

O momento em que acontece esta transferência é sensível, numa altura em que há suspeitas de incompatibilidade da secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, que saiu da administração da TAP no início deste ano com uma indemnização de 500 mil euros e é o ministro que a tutela que assina este despacho.

Esta última transferência já estava contemplada no Orçamento do Estado desde ano e tinha de ser feita até ao final do ano, de acordo com o plano de reestruturação aprovado por Bruxelas.