Gasolina e gasóleo aumentam no início do ano

O ano deverá começar com os combustíveis mais caros.

Fonte do setor avançou à SIC que a subida na gasolina será de 5,5 cêntimos e no caso do gasóleo não chegará a um cêntimo.

Em comparação com o início do ano e com o verão, este mês os preços estiveram mais baixos devido à descida dos impostos sobre os produtos petrolíferos.

O ministro do Ambiente já garantiu que está a ser estudada uma solução gradual da redução da isenção do pagamento da taxa de carbono e que o valor do ISP no próximo ano deverá ser revisto mensalmente.