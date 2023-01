O novo ano começou com uma subida no preço do litro de gasóleo e de gasolina, mas a próxima semana trará um ligeiro alívio. Segundo avançou fonte do setor à SIC, a descida será de 4 cêntimos no gasóleo e de 2,5 cêntimos na gasolina.

Esta descida, saliente-se, acontece depois de esta semana, o preço do litro de gasolina ter subido 5,5 cêntimos e um cêntimo no gasóleo.

O ministro do Ambiente garantiu, no final de 2022, que está a ser estudada uma solução gradual da redução da isenção do pagamento da taxa de carbono e que o valor do ISP este ano deverá ser revisto mensalmente.