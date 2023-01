O sindicato dos tripulantes de cabine da TAP vai mesmo avançar com os dias de greve prometidos. No pré-aviso, que vai ser entregue esta terça-feira, são anunciados sete dias de paralisação, entre 25 e 31 de janeiro.

Na informação que enviou hoje aos associados, e a que a SIC teve acesso, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) informa que “amanhã [terça-feira] dará entrada um pré-aviso de sete dias de greve, correspondente aos dias 25 a 31 de janeiro, inclusive”.

"Apelo, desde já, à adesão de todos para que, mais uma vez, possamos dar nota cabal à empresa da nossa união em torno do descontentamento relativamente às matérias abordadas e deliberadas na AG de dia 3 de novembro, que constituem as nossas reivindicações legítimas e responsáveis", indicou, no mesmo comunicado.

A greve pré-anunciada

Reunido em assembleia-geral no final de dezembro, o SNPVAC chumbou a proposta da TAP, mantendo a intenção de realizar uma greve no primeiro mês do novo ano.

A proposta inicial de paralisação era de cinco dias mas deverão ser mais. Sete dias é o que está agora em cima da mesa.

Já o final do ano foi conturbado. Recorde-se que nos dias 8 e 9 de dezembro, a greve do SNPVAC levou a companhia aérea a cancelar previamente 360 voos, o que teve um impacto a rondar os oito milhões de euros.