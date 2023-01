A investigação que pode ditar queda da administração da TAP: os nomes em risco

As conclusões da Inspeção-Geral das Finanças podem ditar a queda da administração da TAP. Vamos conhecer os membros que pertencem à comissão executiva da companhia aérea.

Christine Ourmières-Widener é a presidente. Gestora internacional com vasta experiência no setor. Antes de entrar na TAP como CEO ocupou o mesmo cargo na empresa Flybe e da Cityjet. Trabalhou na Air France-KML durante mais de duas décadas.

Gonçalo Pires, veio do setor financeiro e é próximo do novo ministro das infraestruturas, João Galamba. Possui experiência no setor bancário, principalmente na área de Ações e Gestão de Ativos, enquanto colaborador do Santander. É fundador da Adamastor Investments, um fundo de reestruturação de empresas.

Ramiro Sequeira tem um percurso ligado ao setor da aviação, contando com mais de 13 anos de experiência internacional em funções de gestão de áreas operacionais.

Silvia González tem uma experiência na indústria da aviação e da consultadoria. Desempenhou funções de administradora no grupo IAG e AVIANCA.

Sofia Lufinha, que veio da Jerónimo Martins e entrou para a TAP, para o lugar de Alexandra Reis. É casada com o presidente do banco CTT.