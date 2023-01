Os requerimentos apresentados pelo PSD, PCP, BE e Chega na sequência da polémica indemnização paga pela TAP para ouvir os ex-governantes e o atual ministro das Finanças foram chumbados pelo PS, mas Fernando Medina está hoje no Parlamento para ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças.

A audição surge "no âmbito do requerimento potestativo apresentado pelo PSD, ao abrigo do n.º 3 do artigo 104.º do Regimento da Assembleia da República, para prestação de esclarecimentos no âmbito do processo da TAP”.

Questionado sobre a notícia do Expresso, publicada em maio de 2022, que dava conta da saída de Alexandra Reis da TAP para a NAV, o ministro respondeu assim: “Pessoalmente não vi [a notícia], mas não constava dessa notícia nada que chamasse particularmente à atenção se não um rumor”.

Fernando Medina quis ainda esclarecer que “nas últimas semanas tem havido uma sucessão de críticas à posição do Ministério das Finanças" que se vêm sucedendo mas que ao mesmo tempo vão sendo ”rebatidas".

Constando o facto de “o ministro evitar responder”, o deputado social-democrata Hugo Carneiro disse que “o senhor ministro está comprometido”. E a dúvida permaneceu, “diz que não viu” a notícias ma “o Expresso não é um jornal qualquer, não tocou uma campainha qualquer [após a noticia]?"

“A minha fonte fundamental do que se passa no universo do Ministério das Finanças não são notícias pouco especificadas de jornais", declarou Medina, reforçando: "o que posso garantir é que não tomei a decisão, não participei na decisão e não fui informado da decisão pela razão direta de que não era membro do Governo. O senhor deputado pode dar três voltas ao mundo, [mas] eu não ocupava funções”.

Por que razão convidou Alexandra Reis?

"O conhecimento que dispunha, as informações positivas na TAP e na NAV por parte da equipa do Governo a que pertenço foram boas razões para lhe ter dirigido o convite", respondeu Medina, reiterando que tinha “condições técnicas e de gestão” para o cargo de secretária de Estado do Tesouro.

Aliás, vincou Medina, a questão que gerou a polémica “não se colocou sobre o seu currículo mas sobre a indemnização”.

Amigos? "Alexandra Reis não faz parte do nosso grupo"

"Pessoalmente, creio que terei estado com a engenheira Alexandra Reis, enquanto presidente da Câmara Municipal de Lisboa, uma vez, acompanhada pela CEO [presidente executiva da TAP] , a propósito de um pedido que foi feito à CML, de apoio a diligências no âmbito do plano de reestruturação", afirmou.

E vincou: "Alexandra Reis não faz parte do nosso grupo de amigos, não o fez. Repito, estive com a engenheira Alexandra Reis uma vez enquanto presidente da Câmara Municipal de Lisboa, antes de a convidar para secretária de Estado do Tesouro".

O caso polémico de Alexandra Reis

Em 27 de dezembro, o ministro das Finanças, Fernando Medina, demitiu Alexandra Reis das funções de secretária de Estado do Tesouro, menos de um mês depois de a ter convidado para este lugar no Governo e ao fim de quatro dias de polémica com a indemnização de 500 mil euros que esta gestora de carreira recebera da TAP, empresa então tutelada pelo ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, que se demitiu um dia depois para "assumir a responsabilidade política" do caso.

No dia 30 de dezembro, o ministro das Finanças disse que a sua mulher não sabia nem participou no processo de negociação da indemnização de Alexandra Reis, afirmando serem falsas as insinuações de que chefiava o departamento jurídico da TAP à data dos factos.

"A minha mulher no momento em que o acordo é feito não se encontrava na empresa [TAP] pela simples razão que se encontrava de licença de maternidade pelo nascimento da nossa filha, que nasceu em dezembro", afirmou o Fernando Medina, acentuando que não estava, por isso, na empresa em fevereiro, tendo depois, em março, apresentado o seu pedido de demissão como quadro da transportadora área.

Segundo Fernando Medina, por esse motivo, a sua mulher "não estava na empresa, não teve conhecimento, não negociou, não participou e nada teve a ver com esse processo".

Na segunda-feira, o primeiro-ministro, António Costa, falou pela primeira vez publicamente sobre a polémica, pouco depois de anunciar os atuais secretários de Estados João Galamba e Marina Gonçalves para as funções de ministro das Infraestruturas e de ministra da Habitação, respetivamente, considerando que asseguram continuidade de políticas, transparência de ação e experiência, evitando-se "abrandamento" na execução do programa governativo