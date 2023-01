O líder parlamentar do PSD lamentou que o ministro das Finanças e o primeiro-ministro estejam ausentes do debate de urgência pedido pelo partido, e reiterou que Medina não tem "condições políticas para continuar no cargo".

"O Ministério das Finanças foi incompetente, leviano e irresponsável", acusou Joaquim Miranda Sarmento, no arranque do debate de urgência pedido pelo PSD, sobre "situação política e a crise no Governo".

Miranda Sarmento recordou vários passos da recente polémica que envolveu Alexandra Reis, que foi secretária de Estado do Tesouro de Medina e foi demitida na semana passada, poucos meses depois de ter saído da TAP com uma indemnização de meio milhão de euros.