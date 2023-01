O grupo parlamentar do Partido Socialista “chumbou”, esta quarta-feira, os requerimentos do PSD, PCP, BE e Chega para chamar a audições na Assembleia da República Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, Alexandra Reis e os responsáveis da TAP.

Os requerimentos foram discutidos e votados esta manhã na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, onde foram “chumbados” pelos deputados do Partido Socialista, que tem maioria absoluta no Parlamento, contra a intenção de voto dos restantes grupos parlamentares.

Os partidos pretendiam ouvir o ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, o ministro das Finanças, Fernando Medina, a ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, o presidente do Conselho de Administração da TAP, Manuel Beja, e a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, para explicações sobre o caso da indemnização de Alexandra Reis aquando da saída da companhia aérea, que levou a demissões no Governo nos últimos dias.

Questões há muitas mas ficarão (para já) sem resposta

Mas, o PS em peso voltou a contrair a vontade dos restantes partidos e a “safar” os ex-governantes de irem à Assembleia da República, em particular num momento da Esquerda à Direita muitos consideram que as saídas de Alexandra Reis e Pedro Nuno Santos não foram suficientes para esclarecer as várias questões ainda sem reposta.

Aliás, recorde-se, a Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu um inquérito ao caso da TAP relacionado com a saída e consequente indemnização paga a Alexandra Reis.

Também a Inspeção-Geral de Finanças (IGF) e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) foram solicitadas pelo Ministério das Finanças a analisarem o "enquadramento jurídico da cessação de funções societárias e laborais de Alexandra Reis com o Grupo TAP".

Num comunicado conjunto, emitido antes de Pedro Nuno Santos sair do Governo, lia-se que “o Governo entendeu remeter de imediato os esclarecimentos prestados pelo Conselho de Administração da TAP à Inspeção-Geral de Finanças e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários para avaliação de todos os factos que tenham relevância no âmbito das suas esferas de atuação”.