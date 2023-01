A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu um inquérito ao caso da TAP relacionado com a saída, com indemnização, de Alexandra Reis da empresa e que levou a várias demissões no Governo. A informação está a ser avançada pelo semanário Expresso.

A investigação está entregue ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, encontrando-se sujeita a segredo de justiça.

O inquérito surge após a polémica relacionada com a indemnização da TAP, no valor de 500 mil euros. A secretária de Estado do Tesouro acabou por se demitir a pedido do ministro das Finanças.

Alexandra Reis que tomou posse como secretária de Estado do Tesouro a 2 de dezembro, na última remodelação do Governo, ingressou na TAP em setembro de 2017 e três anos depois foi nomeada administradora da companhia aérea.

Em fevereiro, saiu da TAP e, em junho, foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV), onde esteve até integrar o elenco governativo. Mas durou menos de um mês o seu mandato.