PS quer facilitar processos de renegociação dos créditos à habitação nos bancos

O PS quer impor aos bancos regras mais apertadas para facilitar às famílias a renegociação dos créditos à habitação.

A proposta do PS prevê o reforço dos instrumentos legais para acelerar a execução dos novos mecanismos de negociação criados em novembro.

Uma das propostas será impedir que os bancos travem ou penalizem as famílias que peçam o alargamento do prazo dos créditos desde que no final das amortizações os mutuários não tenham mais de 75 anos.

O PS quer também mexer nas comissões cobradas aos clientes e tornar mais transparentes as informações no âmbito dos empréstimos concedidos.

A 26 de novembro entraram em vigor medidas para mitigar os efeitos do aumento dos indexantes de referência de contratos de crédito para aquisição ou construção de habitação própria permanente,