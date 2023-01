Von der Leyen apresenta novo plano de investimento em tecnologias limpas

A presidente da Comissão Europeia anunciou esta terça-feira um grande plano de investimento para apoiar a transição tecnológica nos 27 Estados-membros. O anúnico foi feito no Fórum Económico Mundial que decorreu em Davos, na Suíça, no qual também falou o governador do Banco de Portugal. Mário Centeno acredita que a Europa ainda pode escapar à recessão.

Questionado sobre a recessão na Europa, Mário Centeno apresenta-se otimista.

"A economia tem vindo a surpreender-nos, trimestre após trimestre", indica o governador do Banco de Portugal.

Dois terços dos quase 2.700 participantes apostam numa recessão este ano. O governador do Banco de Portugal está preocupado com alguns indicadores, mas acredita que ainda é possível a Europa escapar ao desastre global.

"O primeiro trimestre na Europa será, muito provavelmente, ainda positivo. Talvez sejamos surpreendidos também na primeira metade do ano, mas também vemos uma recuperação ao longo de 2023. Aquilo que mais me preocupa são os níveis de confiança".

A guerra na Ucrânia e a crise energética são apontadas como principais motivos da recessão. Porém, a presidente da Comissão Europeia apresenta um novo mega plano de investimento em tecnologias limpas.

"O objetivo será concentrar o investimento em projetos estratégicos ao longo de toda a cadeia de abastecimento. Iremos focar-nos numa forma de simplificar e acelerar o processo de autorização para unidades de produção de tecnologia limpa", adianta Ursula von der Leyen.